Ranch di Valentino Rossi: chi partecipa alla 100 km dei Campioni

Pesaro, 6 gennaio 2025 – È iniziato il countdown per la 100 km dei campioni che si terrà, come da tradizione, sugli sterrati di Tavullia (in provincia di Pesaro Urbino) al Ranch di Valentino Rossi, neo papà bis.

Si svolgerà venerdì 10 e sabato 11 gennaio.

Questi i 46 partecipanti, pubblicati dallo stesso Dottore i giorni scorsi in una storia Instagram: Valentino Rossi (WEC), Pedro Acosta (MotoGP), Dominique Aegerter (WSBK), Xavier Artigas (Moto2), Francesco Bagnaia (MotoGP), Lorenzo Baldassarri (Supersport), Elia Bartolini (Supersport 300), Enea Bastiana (MotoGP), James Douglas Beach (MotoAmerica), Marco Belli (Flat Track), Matteo Bertelle (Moto3), Marco Bezzecchi (MotoGP), Nicolò Bulega (WSBK), Federico Caricasulo (Supersport), Mattia Casadei (MotoE), Thomas Chareyre (Supermotard), Davey Todd (Superstock 1000 e TT), Michael Dunlop (Tourist Trophy), Filippo Farioli (Supersport), Augusto Fernandez (MotoGP), Federico Fuligni (Supersport), Filippo Fuligni (MotoAmerica), Matteo Gabarrini (Premoto3), Manuel Gonzalez (Moto2), Sammy Halbert (Flat Track), Kurvinen Lasse (Flat Track), Andrea Locatelli (WSBK), Luca Lunetta (Moto3), Andrea Mantovani (MotoE), Luca Marini (MotoGP), Andrea Migno (ex Moto3), Franco Morbidelli (MotoGP), Diogo Moreira (Moto2), Stefano Nepa (Moto3), Miguel Oliveira (MotoGP), Ivan Ortola (Moto2), Luca Ottaviani (CIV), Mattia Pasini (ex Moto2), Matteo Patacca (CIV), Gautier Paulin (Motocross), Tito Rabat (WSBK), Jose Antonio Rueda (Moto3), Alberto Surra (CEV Moto2), Tatsuki Suzuki (Moto3), Neave Tim (BSB British Superbike), Ryan Vickers (WSBK).

Tra i nomi quindi c’è anche il fratello di Valentino Rossi, Luca Marini, classe 1997 (stessa mamma, papà diversi), più piccolo di lui di 18 anni.

Luca Marini e la moglie Marta Vincenzi sono diventati genitori lo scorso 12 ottobre, quando è nata Angelina Luce. Invece Il Dottore è papà bis da pochi giorni, dal 4 gennaio. Dopo Giulietta, venuta al mondo nel marzo 2022, è arrivata la seconda principessa di casa, Gabriella.

Al Ranch correrà anche Francesco “Pecco” Bagnaia, di cui Valentino Rossi è stato mentore. L’attuale vicecampione del mondo di MotoGp, torinese di nascita ma pesarese d’adozione, è reduce dalla luna di miele con la moglie Domizia Castagnini, prima in Giappone e poi a Bora Bora, nella Polinesia francese.

Manca poco quindi per la decima edizione della ormai tradizionale “100 km dei Campioni”, la competizione motociclistica che ogni anno Valentino Rossi organizza sulla sua pista di casa e che prevede la partecipazione di tantissime stelle della MotoGP, delle classi minori del Motomondiale, della Superbike e delle più prestigiose corse motociclistiche al mondo. Il padrone di casa ha svelato la lista degli iscritti.

Spicca la presenza della leggenda del Tourist Trophy Michael Dunlop; il pilota motociclistico nordirlandese che gareggia nelle competizioni motociclistiche stradali lo scorso primo giugno, a soli 35 anni, ha ottenuto la sua 26esima vittoria al Tourist Trophy, eguagliando così il suo leggendario zio, Joey Dunlop.