Le prime foto della figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello

Pesaro, 9 gennaio 2025 – “Il secondo cesareo mi sta mettendo a dura prova. Piano piano mi riprendo! Donne…che forza che abbiamo!”. Ha scritto su Instagram, a corredo di uno scatto, la mamma bis Francesca Sofia Novello, tornata a casa da poco dall’ospedale di Urbino, dove ha dato alla luce Gabriella. La compagna del campione di Tavullia (Pesaro Urbino), che ha conquistato nove volte il titolo mondiale, Valentino Rossi ha condiviso con i follower le prime foto della piccolina, nata sabato 4 gennaio.

Si vede la boccuccia con dolci emoticon, in un’altra la piccolina sulla culla con la scritta “morbidosa”. “Sto usando tutti i pigiamini della Giulietta, che ricordi! Crescono troppo in fretta”, ha scritto la Novello. In un’altra immagine c’è la primogenita, nata nella notte tra il 3 e il 4 marzo 2022, con un pigiama bianco con i pigiamini rossi. Le due principesse di casa, insomma. E i genitori hanno deciso anche per Gabriella, come fatto per Giulietta, di non mostrare mai il volto. Quindi le foto sono di dettagli o da dietro, ma mai del viso.

Fiori per la nascita di Gabriella, nella foto a destra la sorellina maggiore Giulietta

La mamma vip, modella e influencer, ha vissuto tutto il periodo della gravidanza con grande serenità, tra soggiorni in montagna e vacanze al mare, aggiornando spesso i follower sui tempi fino a svelare del cesareo programmato. La piccola è nata alle 10 di sabato 4 gennaio, dopo che la Novello è stata ricoverata d'urgenza.

La coppia sabato scorso ha dato notizia dell’arrivo di Gabriella sui social, come era avvenuto per la primogenita Giulietta. Con la “G” come Graziano, papà di Valentino. Nel post la scritta: "Benvenuta piccola Gabriella, il nostro cuore esplode di amore". E sotto una pioggia di complimenti e auguri dai tantissimi fan e amici della coppia. Da Jovanotti a Cesare Cremonini. E ancora tar i primi a congratularsi Roberto Mancini, Saturnino, Antonella Clerici, Alessia Ventura, VR46 Racing Team; “Auguri a tutta la famiglia!! Non vediamo l'ora di accoglierla nel paddock”, scrive MotoGp. Via social anche gli auguri della Gialappa’s Band, di Luca Argentero, di Laura Pausini. L’arrivo della bambina ha suscitato subito un’ondata di congratulazioni e affetto da parte di amici, colleghi e fan. “Il Dottore” conta ben 16,2 milioni di follower solo su Instagram.

Intanto è tutto pronto per la 100km dei Campioni che si terrà, come da tradizione, sugli sterrati di Tavullia al Ranch di Valentino Rossi. Si svolgerà domani e dopodomani. I nomi dei 46 partecipanti sono stati pubblicati dallo stesso Dottore i giorni scorsi in una storia Instagram. Si tratta della competizione motociclistica che ogni anno “Il Dottore” organizza sulla sua pista di casa e che prevede la partecipazione di tantissime stelle della MotoGP, delle classi minori del Motomondiale, della Superbike e delle più prestigiose corse motociclistiche al mondo.