Cento firme per la candidatura. Ma c’è chi ne presenta oltre 500

Per le primarie del 7 aprile è iniziato il countdown. I quattro candidati sindaci hanno raccolto le firme (ne servivano almeno 100) per partecipare alla competizione pre-elettorale in seno al centrosinistra: Cora Fattori (lista civica F-una città maiuscola) 196, Cristian Fanesi (Pd) 127, Etienn Lucarelli (Noi civiche Fano) 125, e infine Samuele Mascarin (In Comune), che presenta 555 firme, cinque volte più del necessario.

Le firme sono poi state presentate tra le 18 e le 19 del 22 marzo al comitato organizzatore (composto da 2 rappresentanti per ogni candidato) che ne ha controllato la validità. Tra i candidati c’è chi, come Fattori, ha firmato per Mascarin. "Un modo simpatico – commenta Fattori – per ribadire che, al di là delle differenze, siamo un gruppo". "Mi sono fermato a 125 firme – chiarisce Lucarelli – perché non era necessario raccoglierne altre visto che ne servivano solo 100. Per me è più importante organizzare i banchetti e gli incontri nei quartieri". In attesa del 7 aprile i candidati sindaci ricordano che le primarie non sono riservate solo agli iscritti dei partiti, ma sono aperte a tutti gli elettori: servono il documento d’identità, la tessera elettorale e 2 euro (per contribuire alle spese organizzative).

Questi i seggi dove si vota: centro-mare (palazzo Martinozzi), Gimarra (centro civico via Cena 4), Poderino (ex II circoscrizione via Redipuglia 5), San Lazzaro (Cubo-centro commerciale), Sant’Orso (circolo anziani), Fenile (Fondazione Cante di Montevecchio), Metaurilia (circolo Albatros), Ponte Sasso (centro sociale via lago di Costanza), Cuccurano (club anziani) Bellocchi (club anziani Cicogna).

