Centrodestra: "Tinti pensi per sé"

"Il candidato sindaco del centrodestra lo individueranno le segreterie locali dei partiti, già al lavoro da alcuni mesi, insieme alle segreterie provinciali". Così Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Udc replicano all’assessore Dimitri Tinti secondo il quale nel centrodestra c’è il rischio che "la scelta del candidato sindaco per il 2024 passi sopra la testa degli elettori, con una decisione presa fuori Fano".

"Capita che quando non si hanno argomenti e la confusione regna sovrana in casa propria – commentano Alessandro Brandoni (Lega), Loretta Manocchi (Fd’I), Enzo Di Tommaso (FI) e Stefano Pollegioni (Udc) – qualcuno preferisca parlare a sproposito di altre famiglie. Fanno sorridere le dichiarazioni di esponenti più o meno eminenti del centrosinistra, ultimo l’assessore del Pd Dimitri Tinti che si preoccupa su chi sceglierà il candidato della nostra coalizione. Vogliamo rassicurare lui e i suoi sodali, che a differenza del suo partito che, da Pesaro, per anni ha guidato malamente le scelte della nostra città, nel centrodestra a decidere saranno le segreterie locali, che sono già al lavoro da alcuni mesi, insieme a quelle provinciali, anche queste a connotazione fanese, e sapranno indicare la persona più adatta per amministrare Fano nei prossimi anni".

E ancora: "Subito dopo le festività pasquali sarà convocato un tavolo allargato del centrodestra, al fine di coordinarsi ulteriormente e dettare le linee, insieme e unitariamente, per le prossime elezioni amministrative".

