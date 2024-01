Che rimonta, le piemontesi: le tigri devono strappare la vittoria con le unghie

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO

3

HONDA OLIVERO S. BERNARDO

1

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Mancini 10, Dijkema 1, Degradi 4, Aleksic 15, Mingardi 21, Gardini 3; Panetoni (L), Giovannini 6, Kosheleva 8, Grosse Scharmann, Kozbar. Non entrate:Provaroni (L), Cecconello, Ricci (L). All. Pistola.

HONDA OLIVERO S. BERNARDO CUNEO: Kubik 2, Sylves 6, Signorile 2, Stigrot 17, Hall 1, Enweonwu 3; Scognamillo (L), Scola, Adelusi 13, Ferrario (L), Tanase 9, Molinaro 9, Haak. All. Bellano.

Arbitri: Carcione e Papadopol.

Parziali: 25-17, 25-20, 16-25, 25-21.

Note. Spettatori: 633.

Vittoria meritata per la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia sulla Honda Olivero S. Bernardo, ma dopo i primi due set nei quali la squadra di casa aveva tenuto saldamente in pugno la partita, dal terzo parziale in poi ne è cominciata un’altra, con le piemontesi capaci di imbrigliare l’attacco delle avversarie (16% nel terzo set, 29% nel quarto) difendendo di tutto e lavorando in maniera egregia nel muro difesa.

Dopo essersi aggiudicate con autorità il terzo set, Cuneo ha continuato il testa a testa anche nel quarto, arrivando sino al 21-21, quando due muri di Aleksic e uno di Minardi e, in mezzo, un errore di Stigrot chiudevano set e incontro a favore della Megabox. Mvp Mingardi con 21 punti. Classifica: Conegliano 44, Milano 43, Scandicci 38, Novara 33, Chieri 28, Pinerolo, Megabox 21, Firenze 19, Roma 18, Busto Arsizio 14, Cuneo 13, Casalmaggiore, Bergamo 11, Trentino 4.

