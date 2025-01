Chiara Zappa presenta il libro con don Marco

"Gli irriducibili della pace". E’ questo il tema del libro che sarà presentato oggi alle 18 a Villa Borromeo, in via Avogrado. L’autrice è Chiara Zappa, giornalista che lavora per il mensile "Mondo e missione e collabora con diverse testate tra cui il giornale "L’Avvenire". L’autrice presenterà il suo libro dedicato a un tema molto attuale, dialogherà con don Marco Di Giorgio ed è realizzato in collaborazione con l’Arcidiocesi di Pesaro e Urbino e con il giornale cattolico "Il Nuovo amico". L’incontro è aperto a tutti.