Ciclo di incontri sull’Università. Oggi si parla di Serpieri

Il consiglio degli studenti della Carlo Bo apre oggi un ciclo di incontri dedicati alla storia dell’ateneo, intitolato “Una città su una collina“.

Gli appuntamenti, che saranno a cadenza settimanale ogni mercoledì, vedranno relatori alcuni docenti dell’Università e altre figure del territorio. "L’obiettivo – dicono gli organizzatori – è tracciare il ritratto di figure chiave che hanno lasciato un’impronta profonda nell’identità dell’Ateneo, contribuendo a definirne l’anima. Questa serie di incontri rappresenta soltanto l’inizio, una prima serie di “medaglioni“ che speriamo di ampliare nel prossimo anno accademico. Desideriamo come studenti contribuire alla costruzione del futuro dell’Università, sentendola come parte integrante della nostra esperienza accademica. Per questo motivo, l’ultimo incontro di questa serie vedrà il coinvolgimento diretto del consiglio degli studenti insieme al rettore e ai rappresentanti delle istituzioni locali, in un dialogo fondamentale per delineare il percorso futuro dell’ateneo".

Si inizia oggi con la figura di Alessandro Serpieri, fondatore dell’Osservatorio intitolato a lui che tuttora l’ateneo porta avanti registrando i dati del clima cittadino. Alle 17 a palazzo Passionei in via Valerio Cesarino Balsamini, Loretta Bravi e Piero Paolucci parleranno di lui e di “scienza e civiltà specchio della morale“. Si prosegue il 15 con un approfondimento su Carlo Bo, il 22 su De Carlo e il 29 con un tavolo su "università e territorio, strategie e prospettive".

g. v.