‘Cittadino dell’anno’: oggi la premiazione

Ci siamo davvero per svelare l’esito della settima edizione del "Cittadino dell’anno". Infatti oggi, alle ore 10, in un luogo simbolico come il Museo Officine Benelli, in viale Mameli 22, ci sarà la proclamazione del vincitore. Quasi 25mila tagliandi sono pervenuti alla nostra redazione entro lo scorso 10 marzo (un record o quasi), che era il termine previsto per la presentazione delle schede. Oggi premieremo il vincitore e gli altri cinque candidati che hanno superato i mille coupon: sarà un altro modo per raccontare le loro storie che così tanto consenso e apprezzamento hanno portato.