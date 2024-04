Maruska Palazzi:: "Incarico finito"

Maruska Palazzi, garante delle persone con disabilità in Comune, ieri ha concluso il proprio mandato. "Ho terminato il mio triennio da oltre un mese – ha spiegato Palazzi, dopo il saluto di ieri al Consiglio comunale, dribblando ogni polemica che può aver lambito la sua candidatura a consigliere comunale nella lista Pd, per Andrea Biancani sindaco –. Rimango a disposizione per il supporto urgente ai cittadini nel rispetto del principio di pari opportunità e di partecipazione attiva di ognuno".