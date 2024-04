Carelli nuovo direttore dell’Ast. La ’benedizione’ di Saltamartini: : "Vi abbiamo mandato il migliore"

"Abbiamo mandato a Pesaro il migliore che abbiamo", ha detto l’assessore alla sanità della regione Filippo Saltamartini. Perché nella giornata di ieri è stata ufficializzata la nomina di direttore dell’azienda territoriale sanitaria della provincia: a guidare il complesso sistema sarà Alberto Carelli. Sarà lui a prendere il posto di Nadia Storti che è andata in pensione anticipatante spiazzando un po’ tutto il sistema sanitario. Alberto Carelli, che vive a Macerata, arriva dall’Ast di Fermo dove è successo un piccolo finimondo tanto che si è detto sconcertato anche il sindaco Paolo Calcinaro alla notizia che "il più valido direttore amministrativo della sanità fermana è stato spostato a Pesaro come dirigente, non un bel segno per il nostro territorio, come è possibile che si prenda sempre da qui, nella Provincia oggi ancora in coda nella regione per i tanti parametri della sanità? A lui va il nostro augurio di buon lavoro, con un certo rammarico".

Vasta esperienza alle spalle soprattutto, come direttore amministrativo, Alberto Carelli arriva a Pesaro per sistemare un po’ di questioni sanitarie che Salmartini annuncia come prioritarie partendo dal "portare avanti e a compimento il piano sanitario territoriale, fermare il problema della mobilità passiva che anzi noi cercheremo di invertire, portando i romamagnoli nel pesarese, e quindi il problema che per noi è assolutamente prioritario che è quello di realizzare il nuovo ospedale".

E sulla realizzazione del nuovo ospedale Saltamartini annuncia passi importanti a partire da oggi "perché ci siamo trovati di fronte alcuni problemi di tipo logistico che stiamo cercando di superare. Un conto è organizzare degli spostamenti di reparti tra privato e privato, ma tutt’altra storia è farlo come ente pubblico e quindi con tutte le problematiche che ci sono sotto il profilo burocratico dei vari passaggi".

Vale la pena di ricordare, per quello che riguarda questa nomina, che nel fermano hanno cercato in tutti i modi di bloccare questo passaggio dall’Ast di Fermo a quella di Pesaro, cercando di mettere in campo anche personaggi di primo livello della Lega. Ma non c’è stato nulla da fare.

"Noi dobbiamo procedere per risolvere tutti i problemi che abbiamo su Pesaro e questo richiede una capacità superiore. Tra la rosa di nomi che avevamo quello di Carelli – continua Saltamaretini – era quello più indicato anche per esperienza e per capacità per ricoprire quel ruolo".

Sul problema del nuovo ospedale, il responsabile della sanità regionale annuncia anche che proprio nella giornata di oggi si terrà un summit in regione per risolvere il problema dei trasferimenti di alcuni reparti e questo dovrebbe portare ad una accelerazione dell’avvio della costruzione del nuovo ospedale.

