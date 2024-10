Come rilanciare la Contessa. La ricetta di Confcommercio

"La Contessa, un progetto tra terra e mare". Il nuovo programma di marketing territoriale, per il rilancio della strada statale 452 e il sostegno alle imprese turistiche danneggiate dalla sua chiusura, è stato presentatoa Gubbio nel corso di una conferenza stampa di Confcommercio Umbria – Gubbio e Confcommercio Marche Nord, per quest’ultima era presente il direttore Amerigo Varotti. Il Programma si articola in tre filoni fondamentali: enogastronomico, storico-rinascimentale e archeologico. Sono nati così i Piatti della Contessa, circuiti enogastronomici dedicati alla scoperta di ristoranti e prodotti del territorio eugubino, come ad esempio la Crescia, il friccò, il tartufo bianco. Previste da novembre anche le "Domeniche della Contessa". "I territori che la galleria della Contessa unisce - ha detto il sindaco di Gubbio Vittorio Fiorucci - abbondano di caratteristiche storiche, economiche, geografiche ed enogastronomiche comuni: le cosiddette "Terre del Montefeltro" hanno visto per troppo tempo, però, iniziative di coordinamento poco integrate, estemporanee, certamente poco efficaci". Alla conferenza stampa tenutasi a Palazzo Pretorio di Gubbio erano presenti: Vittorio Fiorucci, Sindaco di Gubbio, Barbara Marsili, Presidente Confcommercio Gubbio, Paola Salciarini, Assessore al Turismo e Cultura Comune di Gubbio, Rolando Fioriti, responsabile turismo Confcommercio Umbria, Amerigo Varotti, Direttore Confcommercio Pesaro e Urbino Marche Nord. Ha portato il saluto della Regione umbra l’assessore alle Infrastrutture Enrico Melasecche.

am.pi.