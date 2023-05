Con il film “Pazzi di teatro“ dibattito su cultura e psichiatria

Un film-documentario sul teatro che si immerge nell’attività di creazione dei personaggi e dell’azione, mostrando come un professionista del palcoscenico possa divenire maestro, amico e terapeuta. Questo è “Pazzi di Teatro“ il docufilm con Carlo Simoni, regìa di Giovanni Lani, che verrà proiettato oggi alle 17 (ingresso libero) al Cinema Politeama di Fano (via Arco d’Augusto 57). Un’ora di spettacolo in cui il noto attore e regista Carlo Simoni accetta di dirigere uno spettacolo che abbia come attori gli ospiti delle strutture del gruppo. Seguirà un dibattito con Ferruccio Giovanetti, Carlo Simoni, la psichiatra Maria Rosaria Squillacioti, lo psicologo psicoterapeuta Antonio Nigro. Modera Tiziano Mancini.