Con Xanitalia accoppiata vincente. L’Orchestra sinfonica si fa in 10 (e lode)

Da non perdere i dieci appuntamenti, da dicembre a maggio, con la stagione Sinfonica 2024/2025 dell’Orchestra Sinfonica Rossini. "Una iniziativa - sottolinea Saul Salucci, presidente dell’Osr – che parte nel trentesimo anno di attività della compagine orchestrale e che ci rende orgogliosi di questo traguardo". Il titolo "Xanitalia, insieme per il territorio" fa riferimento al main sponsor, Franco Signoretti, a cui si aggiunge una virtuosa filiera di sostenitori pubblici e privati. Il sottotitolo "La musica attorno", rende esplicito l’obiettivo di accogliere il pubblico a teatro ‘abbracciandolo’ con le proprie proposte concertistiche e con introduzioni e approfondimenti che costituiranno una piccola guida all’ascolto, "Sentieri musicali", a cura del direttore artistico Paolo Rosetti.

La stagione prende il via con un concerto-anteprima, venerdì 29 novembre alle 19, all’Azienda Agricola De Leyva, che ha dedicato al trentennale della Rossini un vino dal nome speciale: Rossino. Il primo concerto ufficiale della stagione è anche quest’anno il Concerto di Natale, (Basilica Cattedrale. 19 dicembre, ore 21). In programma il Magnificat di Johann Sebastian Bach. Il concerto è a ingresso libero, ma verranno raccolte offerte il cui ricavato sarà devoluto, assieme a una donazione fatta da Osr, alla Caritas di Pesaro per il progetto "Abbraccia un bambino" dedicato ai bambini in difficoltà. Torna anche il tradizionale Concerto di Capodanno, (Teatro Rossini, 1 gennaio 2025, ore 21), in cui verrà proposta la festosa Nona Sinfonia di Dmitrij Shostakovic, simbolo di pace e di speranza. Domenica 19 gennaio (Teatro Rossini, ore 18) verrà eseguita la celeberrima Quinta sinfonia di Beethoven, detta anche "del destino". Sul podio il Maestro Daniele Agiman.

Completa il programma il Terzo Concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven con un solista scelto tra i più meritevoli del Conservatorio Rossini, che da tempo collabora con l’Osr che offre ai musicisti dell’istituto musicale concreti sbocchi lavorativi. Dopo i concerti del 7 febbraio, dedicati al confronto Beethoven - Stravinsky e quello del 27 febbraio nell’ambito delle settimane rossiniane, nuovamente al Rossini (28 marzo, ore 21) protagonista la musica di Beethoven: verrà eseguito l’imponente Concerto in re maggiore per violino e orchestra op.61. Al violino la nota musicista tedesca Antje Weithaas: solista di fama mondiale.

Giovedì 10 aprile (Teatro Rossini, ore 21) per la prima volta non si esibirà l’Orchestra Sinfonica Rossini ma sarà ospite la Luxembourg Philarmonie, che ha scelto Pesaro come tappa di una tournée internazionale. Il penultimo appuntamento (Teatro Rossini, 29 aprile, ore 21) omaggia la musica da film sotto la guida del direttore per l’innovazione OSR, Roberto Molinelli.. Chiude il cartellone la Finale del Concorso Giovani in Crescendo, giunto alla XII edizione: una festa musicale, prima ancora che una gara. Le selezioni, che vedranno in giuria i vertici artistici OSR, sono previste nelle giornate del l’8 e 9 maggio , mentre sabato 10 maggio 2025 è in programma il concerto finale. Info www.orchestrarossini.it

ma.ri.to.