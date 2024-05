Confronto a Urbino per il direttore dell’Ast

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria territoriale, Alberto Carelli, ha visitato l’ospedale di Urbino per incontrare i direttori delle Unità operative e fare un punto sulle priorità da affrontare nelle prossime settimane. "Ringrazio tutto il personale delle varie strutture – ha affermato Carelli, dopo il confronto di ieri – un punto di riferimento importante per un bacino d’utenza molto ampio e che garantisce risposte ai bisogni di salute dei pazienti dell’entroterra della provincia. L’ospedale registra numeri e una produzione importante in termini di attività, per questo deve mantenere la propria autonomia. Una delle emergenze da affrontare è quella del reclutamento del personale e delle nuove assunzioni, per potenziare e colmare carenze nei diversi reparti. Un focus è stato anche quello relativo alle attrezzature medicali e alle tecnologie, strumenti fondamentali per permettere agli operatori di lavorare in sicurezza dando qualità alle prestazioni e di conseguenza rendere attrattivo il nosocomio urbinate.

L’incontro è stato utile per tracciare la strada, dare una priorità alle emergenze e dare supporto agli operatori". Nell’occasione, Carelli ha incontrato anche il sindaco Maurizio Gambini e l’assessore comunale alla sanità Elisabetta Foschi.