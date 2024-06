Corsi estivi alla Scuola del Libro. Si svelano le tecniche dell’incisione

L’estate della Scuola del Libro sarà a porte aperte. Tornano infatti dei corsi estivi che il liceo artistico di Urbino rivolge agli adulti. "Le proposte sono due – spiega la dirigente Lucia Nonni – di cui una è la piacevole conferma di una tradizione ormai consolidata e l’altra una bella novità. Il periodo dei due corsi è il medesimo: dal 19 al 23 agosto, con quattro ore mattutine e tre pomeridiane. Il primo corso è di Incisione, ed è rivolto a tutti coloro che intendano apprendere o perfezionare le tecniche di calcografia, xilografia e litografia, metodi che hanno caratterizzato per anni la produzione e la tradizione artistica della scuola".

Si approfondirà il linguaggio grafico inciso come valore autonomo per conseguire, congiuntamente alla padronanza del mezzo tecnico, una maggiore libertà espressiva. Il secondo corso è quello di Conservazione e Restauro del Libro “Dino Battelli“, che il liceo ha quest’anno istituito e voluto dedicare a un suo illustre docente e che qui insegnò il restauro cartaceo, elevandolo a una dimensione scientifica e professionale.

"Il corso – prosegue Nonni – mira a fornire nozioni di base e a sviluppare abilità e competenze sulla conservazione dei libri e dei documenti cartacei. Entrambi i corsi, a cui possono iscriversi solo i maggiorenni, sono a pagamento e si terranno nella sede di Villa Maria in via Bonconte da Montefeltro 1. Sono aperti anche a docenti, per i quali sarà possibile utilizzare la Carta del Docente". Per informazioni e costi, telefono 0722 329892 o mail a pssd04000t@istruzione.it

Giovanni Volponi