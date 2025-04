Corteo, una messa e due libri dedicati ai giorni della svolta

Per oggi, 80° anniversario della Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista, il programma prevede: alle ore 9 la messa in memoria dei caduti per la libertà in Cattedrale. Alle 10, seguirà la deposizione delle corone al Sacrario di piazzale Collenuccio da cui, alle 10.15, partirà il corteo verso il Monumento alla Resistenza, in piazzale Falcone e Borsellino. Qui, alle 10.30, si terrà la cerimonia istituzionale con gli interventi del sindaco Biancani e dei rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, dell’Anpi Pesaro e gli studenti del Forum Giovani di Pesaro. Domani, alle 10.30, la Sala Rossa del Comune (piazza del Popolo 1, 2° piano) ospiterà la presentazione dei libri "Tutto iniziò da quel finestrino" di Ugo Rosenberg e "La storia di Julian di Marco Rizzini", a cura di Associazione Famiglie dei Combattenti polacchi in Italia.