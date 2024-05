Cottini: "In un attimo tutto può cambiare"

Ivan Cottini sarà il protagonista del cortometraggio “In un attimo tutto può cambiare“ diretto da Rita Giancola e che sarà proiettato per la prima volta a Pesaro al Multisala Solaris oggi alle 21 nell’ambito della rassegna organizzata da Auser Pantano. Sarò una serata dedicata all’inclusività. Infatti i temi trattati sono omosessualità e disabilità e lo stesso Cottini coglierà l’occasione per presentare il suo primo libro “La danza della farfalla“.

Presente in sala anche l’artista autistico ucraino Daniel Smalin che mostrerà un suo videoclip dal titolo “Pace“. "Per me è il primo film – dice lo stesso Cottini –, mi sono troppo divertito, penso che quando smetterò con la danza mi dedicherò al cinema". Il corto è girato per lo più a Urbania e dintorni dove abita Cottini. L’ultima scena invece è stata girata a Pesaro. "Sono anni che proponiamo opere del territorio e sociali – dice Silvia Ortolani direttore artistico del Cinema Solaris –, questo corto ha tutte le caratteristiche per rientrare in questo filone".

Un evento organizzato insieme a Ezio Bracco presidente di Auser Pantano: "Il motto della nostra associazione è creare e socializzare, il nostro obiettivo è mantenere il focus su tematiche importanti". La parola passa alla regista Rita Giancola: "Abbiamo proiettato questo corto a Roma, Salerno, Palermo, ma mai a Pesaro. Abbiamo ricevuto tanti premi. Il lavoro è nato da un’idea condivisa con Cottini. Il titolo trasmette speranza. Il messaggio è quello di comunicare liberamente quello che ognuno di noi sente". Ivan Cottini nonostante abbia la sclerosi multipla continua a fare ciò che ama ovvero danzare. Ma non solo, Cottini è un artista ecclettico. Ed ora con questo ruolo da protagonista nel corto “In un attimo tutto può cambiare“ dove interpreta Davide un ragazzo che diventa disabile dopo un incidente stradale corona un altro sogno. Le musiche sono originali e scritte dal cantautore Lorenzo Rotella, la fotografia è di Andrea Furlani.

Beatrice Terenzi