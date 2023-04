Cottini: un video con la Alotta, un corto e un’ospitata dalla Venier

Ivan Cottini la prossima domenica sarà ospite di Mara Venier a Domenica In (dalle 14 su Rai 1) e dagli studi tv "Fabrizio Frizzi - Dear" di Roma presenterà le sue ultime novità artistiche. La prima è il libro, già in preordine su Amazon, e da metà maggio in libreria: "La danza della farfalla. La mia vita con la sclerosi multipla", edito da Piemme. Una biografia in cui Cottini racconta la sua battaglia, gli sforzi e la sua arte. L’ex modello di Urbania è infatti da anni un ballerino, il primo a ballare con la sclerosi, e proprio nell’arte e in sua figlia Viola ha trovato la sua forza dopo che a 30 anni gli è stata diagnosticata la malattia degenerativa. Dalla Venier, davanti a milioni di italiani, Ivan ballerà con la maestra di danza Bianca Maria Berardi su una musica di Simone Cristicchi.

Ma le novità non sono finite perché Cottini ha debuttato come attore con un corto su disabilità e omosessualità, "In un attimo tutto può cambiare", dalla regista pesarese Rita Giancola. La pellicola sarà al Festival del Corto "Tulipani di Seta", dal 4 al 7 maggio. A Urbino sta poi girando la clip per il singolo della cantante Francesca Alotta (foto).

Francesco Pierucci