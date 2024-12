Crisi Atletico, colpaccio del Fossombrone

0

: Draghi 6, Pettorossi 5,5, Del Bianco 5 (46’ Pecoraro 5,5), Arzura 6 (58’ Rinella 5,5), Romat 6, Gimenez 5, Miola 5,5 (63’ Lopez 6), Baba 5,5, Bainotto 5,5 (78’ Franzese SV), Cascio 6, Antinucci 5 (46’ Ercolano 6). All.: Farrocco 6

FORSEMPRONESE: Bianchini 7, Riggioni 6,5, Procacci 6,5, Pandolfi 6 (88’ Pandolfi 6), Ursi 6,5, Giunchetti 6,5, Amerighi 6, Conti 6,5, Kyeremateng 7 (88’ Pagliari 6,5), Podrini 6,5 (69’ Satalino 6), Casolla 6 (75’ Broso 6). All.: Fucili 7

Arbitro: De Angelis di Nocera Inferiore (Rocco–Eliso)

Reti: 85’ (rig.) Kyeremateng e 90’ Pagliari

Note: Espulso al 77’ Gimenez per somma di ammonizioni. Ammoniti Procacci e Conti (F)

Il Fossombrone si regala un Natale con il sorriso grazie al successo al fotofinish contro l’Isernia. La squadra di mister Fucili vince per 2-0 con due gol a pochi minuti dal triplice fischio, chiudendo l’anno ed il girone d’andata con tre punti pesantissimi.

La cronaca. Dopo il calcio d’inizio la gara resta piuttosto bloccata, con entrambe le squadre che non si scoprono. La fase di studio fa ristagnare molto il gioco a centrocampo, penalizzando lo spettacolo che stenta a palesarsi. Bisogna aspettare la mezz’ora prima di vedere qualche azione degna di nota: la prima chance è di marca locale, Miola innesca Cascio dopo uno svarione difensivo, ma quest’ultimo però scivola prima di battere a rete anche a causa di un terreno di gioco reso pesante dalla pioggia. Scampato il pericolo, il Fossombrone si scuote e si affaccia in attacco: Kyeremateng scappa sulla sinistra e lascia partire un diagonale che sembra diretto alle spalle di Draghi, ma il palo salva l’Isernia e nega il vantaggio agli ospiti.

Nella ripresa i padroni di casa si presentano in campo con due novità: mister Farrocco inserisce Pecoraro ed Ercolano per aumentare la pericolosità offensiva. Invece è ancora il Fossombrone ad insistere ed andare vicino al gol: al 48’ Podrini può beneficiare di un rigore in movimento, ma il terreno di gioco lo tradisce facendolo scivolare prima dell’impatto con la palla. L’Isernia prova a reagire al 54’, ma Bianchini risponde presente e smanaccia il tiro di Bainotto. L’estremo difensore del Fossombrone replica al 66’ sulla conclusione di Ercolano, sventando nuovamente la minaccia. Mister Fucili decide allora di mischiare le carte, inserendo Satalino e Broso per cercare forze fresche. L’Isernia resta in dieci per il doppio giallo a Gimenez ed il Fossombrone inizia a crederci. Si arriva così nel convulso finale ed all’azione chiave che sblocca l’equilibrio a 5’ dalla fine: contatto in area dell’Isernia, l’arbitro De Angelis non ha dubbi e concede il penalty nonostante le vibranti proteste locali. Su dischetto si presenta Kyeremateng che spiazza Draghi per lo 0-1 che fa esplodere la panchina del Fossombrone. L’Isernia si riversa in attacco a caccia del pareggio, scoprendo però il fianco alle letali ripartenze ospiti: 2’ dopo Conti viene murato da Draghi, che però non può nulla al 90’ quando il neo entrato Pagliari chiude i conti siglando il definitivo 0-2. Al fischio finale è grande festa per il Fossombrone che si fa il regalo di Natale e saluta l’anno nel migliore dei modi: ora i playoff sono ad una sola lunghezza.