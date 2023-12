Da Mema ad Alpino: occhio ai bomber emergenti Classifica dei bomber dopo 17 giornate: Di Reno (13 gol) e Ferrara (11) in Serie D, Barbaresi (11) in Seconda categoria. In Eccellenza e Promozione Alessandroni (8), Sartori (6) e Pagliardini (7) in testa. In Prima e Seconda categoria giovani di prospettiva come Alpino (7) e Barbaresi (11).