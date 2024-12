Dagli Usa a Pesaro e Gabicce per intonare la magia del Gospel

Oggi doppio appuntamento con il gospel, a Pesaro e Gabicce Mare. Si parte alle 17, al teatro Rossini di Pesaro con il concerto dei Washington Gospel Singers (in foto) con il quale s’inaugura ‘Playlist Pesaro’, la rassegna che torna per l’undicesima edizione fino al prossimo maggio. Washington Gospel Singers è un coro gospel diretto da Lamount Shelton e formato da prestigiosi cantanti di gospel di Washington DC. Il gruppo si distingue per il frizzante ed energico timbro e armonie vocali. Negli anni ha acquisito numerosi riconoscimenti negli Stati Uniti e nel 2018 è stato votato come il miglior gruppo gospel della regione di Washington DC, viaggiando negli Stati Uniti, Sud America ed Europa, diffondendo la tradizione e il significato del gospel. In ogni spettacolo i Washington Gospel Singers riescono a condurre il pubblico in un viaggio indimenticabile di emozioni e spiritualità.

Si prosegue alle 18 al cinema Astra di Gabicce Mare con Meachum Clarke & Company Gospel Choir, concerto organizzato da Fano Jazz Network in collaborazione con il Comune di Gabicce Mare. Meachum Clarke è considerato una delle menti più creative della nazione, una figura di riferimento nel panorama musicale e culturale. Con oltre trent’anni di esperienza è un rinomato autore, produttore, musicista, insegnante e coach vocale. Come direttore musicale ha collaborato per importanti produzioni teatrali, tra cui musical di Broadway. Parallelamente, ha ricoperto ruoli di alto profilo nel campo delle arti e del culto, come direttore esecutivo della Chiesa di Mt Ennon nella città di Clinton.

Informazioni e prevendite per lo spettacolo dei Washington Gospel Singer: Teatro Rossini (0721 387621) e biglietterie circuito Amat/Vivaticket, anche on line. Info e biglietteria per lo spettacolo di Meachum Clarke & Company Gospel Choir: teatro Astra di Gabicce Mare, prima dello spettacolo; online su www.vivaticket.com; Fano Jazz Network - whatsapp: 388 6464241 Il prezzo è unico: intero 25 euro, ridotto 22 euro, bambini 0-7 anni 3 euro.

