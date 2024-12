"Dall’officina all’informatica"

"Dal prossimo anno all’Istituto Benelli verrà attivato un percorso triennale per diventare “Operatore Informatico”. Con un importante monte ore su discipline “tecnico-professionali”, consentirà agli studenti di acquisire competenze specifiche nel settore della programmazione e dello sviluppo in ambito digitale e software. Raggiunta la qualifica regionale gli studenti potranno lavorare o potranno chiedere di proseguire gli studi, per altri due anni, alla fine dei quali conseguiranno il diploma di scuola superiore in manutenzione professionale e assistenza tecnica. E’ una novità che si aggiunge agli altri percorsi professionali triennali del Benelli che da solo risponde al 7,5% dell’offerta complessiva regionale".