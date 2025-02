Oggi alle ore 17,15 quinto spettacolo in gara del 5° Festival “Dialetti a confronto” a cura di Fita Marche e Fita di Pesaro-Urbino in collaborazione col Comune di Vallefoglia e la Proloco di Sant’Angelo in Lizzola. Sarà la volta della Compagnia Teatro accademia di Pesaro (via Terni) che proporrà alle 17,15 “Al vegh e an el vegh” ("Lo vedo e non lo vedo") scritto e diretto da Paolo Cappelloni. Il festival vede protagoniste le compagnie del territorio che si contenderanno il primo posto. I vincitori andranno a rappresentare la nostra Provincia nell’omologo Festival Regionale. Domenica 2 marzo ci sarà la premiazione.