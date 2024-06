Dieci chilometri in carrozzina: la solidarietà corre

Una giornata indimenticabile per lo sport e l’inclusione quella vissuta domenica 26 maggio alla 41ª edizione della Podistica del Foglia, organizzata dalla Asd Polisportiva Montecchio 2000. La manifestazione, parte del circuito "Correre per Correre", ha visto la partecipazione speciale di Anita, Giorgia e Sofia, tre ragazze su carrozzine da corsa prestate, per l’occasione, da Rimini Marathon, che insieme ai loro spingitori hanno aperto la gara, regalando emozioni intense a tutti i presenti. Le tre giovani, accompagnate da un entusiasta gruppo di spingitori, hanno percorso con grinta e determinazione i 10 chilometri della corsa non competitiva. La partecipazione delle squadre dell’Atletica Banca di Pesaro-RG infissi, l’Osteria dei Podisti e Gruppo Podistico Lucrezia ha aggiunto un tocco di solidarietà e unità all’evento. Il loro sostegno ha reso ancora più speciale questa giornata, confermando che lo sport unisce e rafforza la comunità. Silvia Santini, portavoce del gruppo di spingitori, ha espresso con passione l’obiettivo del team: poter ampliare le possibilità per i ragazzi, consentendo a un numero sempre maggiore di persone con disabilità di partecipare a eventi sportivi in maniera inclusiva. "Vogliamo che sempre più persone con disabilità possano vivere questa emozione e sentirsi parte di questo meraviglioso mondo", ha dichiarato Silvia. Per questo motivo si sta cercando una sponsorizzazione e si sta allestendo una raccolta fondi proprio per l’acquisto di strumenti giusti che permettano la realizzazione di tale traguardo.

l. s.