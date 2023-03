Dieci tappe a miglio zero: menù a tema a Villamarina

"Fano gastronomica, dieci tappe a miglio zero", propone domani alle 20 una serata di approfondimento del pescato del giorno a Villamarina (via degli Schiavoni, 22), ristorante storico a due passi dal mare. Il progetto del Comune ha l’obiettivo di promuovere la marineria e incentivare l’uso dei prodotti ittici fanesi nei ristoranti locali. La proposta del cuoco Simone Lodovichetti parte da un antipasto che esplora i fondali di Sassonia e dell’Adriatico (alici marinate con panzanella, filetto di triglia con melanzane e spinaci, palombo con crema di peperoni, bombolini alla fanese) e prosegue con tagliolini alle vongole e con un grande classico della tradizione marinara di Fano: il brodetto. Il percorso a tavola si conclude con una mousse allo yogurt con riduzione alla moretta, caffé̀ o moretta fanese. Per quanto riguarda i vini, sono stati selezionati i vini della cantina Bruscia: Conte Giulio Spumante metodo classico Brut Bianchello del Metauro Bruscia; Il Famoso Grottino Marche bianco Igt; I.B. Cinquantaquattro Marche bianco Igt. Inoltre C’rasa visciola Sangiovese ed altre varieta locali. Il costo del menù è di 42 euro (bevande incluse). Info e prenotazioni: 0721 808 782 e 333 2140550.

"Dieci Tappe a Miglio Zero" è la prima fase dell progetto "Fano Gastronomica", promosso dal Comune di Fano, assessorato al turismo, che mette in rete i ristoranti della città di Fano nel nome della tradizione, in un’ottica sostenibile di filiera corta della pesca. Il progetto andrà avanti fino al 18 maggio: dieci serate per scoprire la Fano marinara, attraverso i sapori genuini del pescato locale, accompagnati da cuochi, sommelier, esperti. Durante le cene studio sono previsti approfondimenti sulla pesca, il pesce e la marineria con la partecipazione del professor Corrado Piccinetti, del gastronomo Fiorenzo Giammattei e del sommelier Otello Renzi che cura gli abbinamenti e la loro descrizione.

d.e.