Diventa una furia per vedere i figli piccoli. Calci ai poliziotti e alla Volante, 31enne arrestato

Voleva vedere i suoi figli piccoli, e domenica mattina è arrivato sotto la casa, in centro, dell’ex compagna. Sbraitava ed era ubriaco. La madre della donna ha quindi chiamato la polizia. Quando gli agenti della Volante sono arrivati sul posto hanno visto che il 31enne, nato in Marocco, ma a Pesaro da diverso tempo, era molto agitato. Lui ha sciolto ogni dubbio perchè quando si sono avvicinati per identificarlo ha tirato due calci alla macchina della Volante. A quel punto gli agenti hanno tentato di fermarlo ma non è stato semplice. Il 31enne tirava testate contro il plexiglass della macchina e poi in Questura, ferendo così un poliziotto. Da qui l’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ieri il giudice ha convalidato l’arresto del 31enne, difeso dall’avvocato Marco Defendini, e lo ha rimesso in libertà, con obbligo però di presentazione in questura.