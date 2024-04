Domenica con Mozart e Schubert

Terzo appuntamento (chiesa dell’Annunziata, domani ore 11) con la rassegna Concerti Aperitivo a cura della Filarmonica Gioachino Rossini, promossi dal Comune di Pesaro con l’Amat. L’appuntamento coincide con il decennale della Filarmonica Gioachino Rossini.

Il concerto di domenica è dedicato al Maestro Michele Antonelli, recentemente scomparso, fondatore e animatore instancabile della FGR. Il programma musicale vede brani come l’Ouverture de La clemenza di Tito di Mozart e l’Ouverture in Stile italiano di Schubert, seguite dai brani che animarono il concerto inaugurale di dieci anni fa, la Sinfonia de Il signor Bruschino di Rossini e la Sinfonia n. 4 “Italiana“ di Mendelssohn. Il direttore dell’orchestra è il Maestro Marco Dallara.

In questi pochi anni la FGR ha raggiunto importanti traguardi artistici e professionali, partecipando alle edizioni del Rossini Opera Festival e alle sue trasferte in Oman per la Royal Opera House di Muscat ed ha realizzato tournée in diverse città italiane. Si è esibita anche all’estero in prestigiose sale come la Royal Albert Hall di Londra, il Musikverein di Vienna, il Mozarteum di Salisburgo e il Festival di Beiteddine di Beirut. Diverse sono state anche le pubblicazioni discografiche.

Biglietto 10 euro alla biglietteria del Teatro Rossini 0721 387621 e circuito vivaticket anche on line. Biglietteria alla chiesa dell’Annunziata 334 3193717 domani mattina dalle ore 10.

ma. ri. to.