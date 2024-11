Doppio eurogol Una Maceratese da favola

MACERATESE

2

MONTEFANO

0

MACERATESE: Gagliardini; Grilllo, Mastrippolito, Lucero,Vanzan; Bongelli (43’ st Del Moro), Nasic, Ruani (25’ st Gomis), Ciattaglia, Cognigni (33’ st Nicolosi), Vrioni (21’ st Cirulli). All. Possanzini.

MONTEFANO: David, Calamita, Orlietti (40’ pt Luciani), Di Lallo (49’ st Pingini), Martedì; Alla, Nardacchione, Gabriellli, Scocco (33’ st Castignani); Rombini (33’ st Monachesi), Bonacci. All. Amadio.

Arbitro: Augello di Agrigento.

Reti: 17’ pt Ruani; 36’ st Cirulli.

Note: spettatori 1200 circa; ammoniti Vrioni e Nicolosi nella Maceratese, Di Lallo nel Montefano; angoli 2-2.

Con due autentici eurogol la Maceratese batte il Montefano e torna alla vittoria sul proprio campo dopo due mesi di astinenza. I biancorossi hanno giocato un gran primo tempo, limitandosi nella ripresa a controllare la reazione dei viola, per la verità piuttosto inconcludente, per poi colpire in contropiede.

La cronaca è ricca di spunti. Al 9’, su assist di testa di Cognigni, Ruani in rovesciata colpisce la parte alta della traversa. Al 17’ il match si sblocca. Da calcio d’angolo si accende una mischia con il pallone che giunge dalle parti di Ruani, che ci riprova in rovesciata e stavolta fa centro. Uno dei più bei gol mai visti all’Helvia Recina. La ripresa inizia con il Montefano tutto proteso in avanti e la Maceratese che arretra un po’ troppo. E appena cala la pressione del Montefano, la Maceratese, anche grazie ai cambi azzeccati di Possanzini, torna a farsi vedere dalle parti di David. Al 35’ difesa ospite in bambola, Cirulli si avvia in beata solitudine, ma al momento di concludere tira addosso al portiere ospite. Gol divorato. Ma due minuti dopo l’attaccante biancorosso si fa perdonare, con gli interessi. Servito da Nicolosi sulla fascia sinistra Cirullli si invola e, giunto sul fondo, si accentra e lascia partire un tiro a giro che non lascia scampo a David. Anche questo è un gol da stropicciarsi gli occhi. Sul doppio svantaggio il Montefano alza bandiera bianca.

Mario Stoccuto