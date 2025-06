"Dovete andare a votare"

Un invito ad andare a votare domenica e lunedì arriva dai gruppi consiliari di opposizione a Urbino. "Invitiamo a votare sì ai referendum dell’8 e 9 giugno: speriamo che tutti partecipino attivamente alla consultazione referendaria e votino convintamente sì". Dice la minoranza urbinate: "Crediamo che il referendum rappresenti uno strumento fondamentale di democrazia diretta, grazie al quale la cittadinanza può esprimersi su temi di grande rilevanza per il presente e il futuro del nostro Paese. In un momento storico in cui la partecipazione politica rischia di essere marginalizzata, riteniamo essenziale riaffermare il valore della scelta consapevole e informata. I quesiti proposti riguardano diritti, lavoro e cittadinanza, e sono principi fondamentali dello Stato di diritto. Votare sì significa schierarsi per una società più giusta, trasparente e rispettosa delle libertà individuali e collettive. Invitiamo tutti a informarsi con attenzione sui contenuti dei quesiti referendari e a non rinunciare a esercitare un diritto così importante. Urbino ha una grande tradizione culturale e civica".

g. v.