E a Urbino tutti in posa. Foto ricordo della festa

Mettetevi in posa, scatta il Capodanno anche ad Urbino. Nel senso più concreto del termine. Dunque il 31 dicembre tutti in posa perché chi deciderà di festeggiare l’arrivo del nuovo anno in Piazza Duca Federico riceverà una bella foto ricordo. L’idea è di Federica Marini dell’AssComm, l’associazione dei commercianti ducali, che da anni con il Comune organizza il veglione di San Silvestro.

"La musica partirà dalle 22.30 con la ‘Secondo Tempo tribute band’ che ripercorre i successi degli 883 ma intanto chi vorrà potrà cenare, infatti ci saranno dei stand e truck dove si potrà mangiare e bere. La vera novità è la foto ricordo che regaleremo a chi verrà a trovarci. Questa idea pensiamo sia un bel ricordo per i partecipanti, abbiamo realizzato una cornice apposita e scatteremo delle istantanee a chi parteciperà. Questa è la novità che sveliamo in anteprima - spiega Marini -. Ovviamente come associazione commercianti di Urbino a mezzanotte offriremo un brindisi a tutti quanti, un modo per scambiarci gli auguri di buon anno. La festa prosegue fino a tardi con la musica di Dj Wins, dalla mezzanotte e mezza fino alle tre del mattino. Vi aspettiamo".

Non solo la città ducale è pronta per i festeggiamenti, lo è anche Fermignano che sotto l’albero di Piazza Garibaldi invita, dalle 23, tutti i cittadini per un brindisi al nuovo anno e musica. A Urbania sono attese duemila persone per il tradizionale capodanno in piazza e che richiama da sei anni persone da tutta la provincia: ogni ora sarà una festa diversa grazie alla musica in piazza San Cristoforo. Il ritrovo è per le 23 poi il brindisi e così si accende il ritmo grazie a ripetuti countdown, dj, musiche e luci diversi. Infatti l’evento si chiama Orazero. Risalendo fino a Borgo Pace, nel parco del golf club Alpe della Luna, il bistrot Fuori Limite che propone sempre eventi interessanti per martedì sera organizza una cena e un pacchetto divertimento, come se gli ospiti fossero in montagna. Se si vuole l’emozione dell’alta quota il Rifugio chalet Principe Corsini propone menù per adulti e bambini ma anche il pacchetto week end in montagna con il pranzo dell’1 gennaio compreso. Tra l’altro sul Monte Nerone si scierà fino al 6 gennaio sicuro.

A Carpegna invece è festa in piazza Conti, dalle 22.30, dove si potrà arrivare dopo aver cenato in uno dei ristoranti del paese e magari attendere l’alba del 2025 ammirando il panorama innevato.

Francesco Pierucci