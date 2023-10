E arriva anche “Linea verde“

Linea Verde fa tappa nella Capitale del tartufo. Il programma di Rai 1 sarà, a partire dalla prossima settimana nelle Marche e ad Acqualagna per fare un focus sul Tartufo. La puntata andrà in onda domenica 5 novembre alle ore 12,20 su Rai 1. Telecamere accese su territorio, a partire dalla splendida Riserva Naturale Gola del Furlo, il grande patrimonio di biodiversità da vivere tra cultura, sport e relax, la grande cucina con gli chef locali, il legame speciale tra cani e tartufai, esperti di un mondo bellissimo fatto di natura e gusto. Un viaggio appassionante, che tutti gli italiani potranno seguire con i conduttori Peppone, Livio Beshir e Margherita Granbassi. Il Tartufo di Acqualagna si sposa bene con un’altra eccellenza del territorio, la Casciotta d’Urbino Dop del Maestro Michelangelo Buonarroti. E poi i carbonai di Piobbico, una delle attività più rappresentative dello stretto legame che per secoli ha legato l’uomo al bosco e alle sue risorse, attraverso il racconto di due carbonai storici Enzo Moretti e Armando Blasi, gli ultimi rimasti nel bellissimo borgo.

am.pi.