È cominciato l’Ucchielli ter: "La gente sa distinguere tra le chiacchiere e i fatti"

"Qualche ora dopo la proclamazione ero già al lavoro. È un grande orgoglio poter continuare la strada intrapresa nel 2014". Palmiro Ucchielli è riuscito a mantenere la carica di sindaco per la terza volta, un risultato tanto atteso quanto netto (58,94% di voti). "Non mi aspettavo un vantaggio così ampio, ringrazio tutti i cittadini per aver creduto in me ancora una volta. Credo di aver fatto abbondantemente la mia parte per dare centralità a Vallefoglia, i due momenti di più alto rilievo sono sicuramente la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al nuovo teatro di Bottega e la firma degli 11 milioni per il bus rapido Vallefoglia-Pesaro. Senza dimenticare il grande progetto di circa 1,4 milioni sul nuovo palazzetto dello sport, l’intervento di 900mila euro sulle mura castellane a Colbordolo, l’ampliamento di 60 posti dell’asilo nido di Pian del Bruscolo da 1,2 milioni, e tutto ciò che stato fatto e si farà. Inoltre, stiamo appaltando adesso 850mila euro di nuovi asfalti. La gente vede che un conto sono le chiacchiere e un altro sono i fatti, perciò hanno voluto darmi fiducia. Come sempre cercherò di fare del mio meglio. Lo slogan della lista recita ‘Palmiro Ucchielli sindaco di tutti’, e così sarà, indipendentemente da chi mi ha votato".

Lavorare sodo e a testa a bassa, questa per Ucchielli è la formula vincente che ha portato al rinnovo del suo impegno politico. "Faremo un incontro con la cittadinanza perché abbiamo previsto altri investimenti per migliorare la vita pubblica di tutti. Continueremo lo stretto rapporto con la Regione per potenziare la Casa della salute e i servizi sulle politiche del lavoro. Vorremmo anche dare più centralità a Vallefoglia, esaltare le attività economiche e produttive così come le donne e giovani". Ucchielli si tiene stretto il suo posto ma Andrea Torcoletti, che con la sua lista ‘Vallefoglia cambia’ si è posizionato secondo con il 28,71%, si ritiene comunque soddisfatto di queste elezioni, e in una nota ha confermato che non mollerà. "Saremo la voce di tutti coloro che pensano, come noi, che il nostro territorio meriti di percorrere strade nuove e vigileremo con scrupolo e determinazione sulle scelte di governo. Una buona politica si fa anche dai banchi dell’opposizione".

Lucia Arduini