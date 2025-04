"E dal mare poi arrivano fin qui"

Fabrizio Borchia è un altro di quei volti popolari della ristorazione cittadina ed è il titolare della paninoteca-ristorante "Harnold’s" di piazzale Lazzarini. Bene al mare, ma in città? Questa la risposta: "Direi che la gente gira ed arrivano anche molte persone che risalgono dal mare per venire a visitare il centro storico. Arrivano e si fermano grupppetti di italiani da diverse regioni. E quando vedo che non sono di Pesaro distribuisco anche dei depliant dove sono indicati i tour che si possono fare non solo a Pesaro ma anche nell’entroterra con tutte le cose da vedere e da fare". Fabrizio Borchia... un ufficio distaccato dell’ex azienda di soggiorno.