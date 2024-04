E’ la settimana di Cagli fra nuove escursioni guidate e mostre

Dall’8 al 14 aprile è il Comune di Cagli il nuovo protagonista di ‘50x50: Capitali al quadrato’, il progetto simbolo di Pesaro 2024 che vede i 50 Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino, a turno, capitale per una settimana. Il programma s’intitola "Dans l’éternité les choses de l’homme" e propone 7 giorni fitti di occasioni tra mostre, trekking, nuove tappe di "Castelli nascosti", presentazioni editoriali e molto altro, grazie anche al coinvolgimento delle scuole del territorio. Lunedì 8 alle 9.30 si parte con un percorso di trekking urbano a cura degli allievi dell’Istituto Celli, mentre alle 12 nel chiostro di San Francesco inaugurazione della mostra fotografica Art in schools - The faces of innocence. Martedi 9 alle 11, nel salone degli stemmi palazzo pubblico, presentazione del gemellaggio fra Cagli e la città di Longquan (Cina). Alle 18 Alessio Torino e Simone Massi presentano il loro libro ’Passare il fiume’ edito da Orecchio acerbo. Mercoledì 10 alle 9.30 al Museo Archeologico e della Via Flaminia Progetto Arte in mano - Esperienza tattile su reperti archeologici originali per la scuola primaria. Giovedì 11 alle 9.30 escursione guidata al Bosco di Tecchie per gli allievi dell’Istituto Celli, aperto anche al pubblico, attraverso la narrazione dell’opera shakespeariana "Sogno di una notte di mezza estate" in collaborazione con TAM e MeF. La sera, alle 20.30, nella Sala General Consiglio Palazzo Pubblico Sfida Scacchistica dell’Associazione Dilettantistica Scacchi Cagli Leone Pantaleoni Info 339-8876896.

Venerdì 12 alle 16.30 nel salone degli Stemmi Palazzo Pubblico introduzione del progetto 7 opere 7 artisti 7 imprese "Dans l’éternité les choses de l’homme" a cura di Andreina De Tomassi ed Elvio Moretti della Casa degli Artisti Sant’Anna del Furlo. Sculture luminose, assemblaggi creativi, fiber art, con l’utilizzo dei materiali di riciclo, dimostreranno che un dialogo fra arte e tecnica è possibile.

Sabato 13, dalle ore 10, Atelier Bruno Marcucci, Via dell’Industria, "Bruno Marcucci: Arti in Presenza", viaggio nei laboratori dell’arte contemporanea; alle 18 a Palazzo Tiranni Castracane Opening della mostra "Come la metti sta" di Giovanni Termini, a cura di Marcello Smarrelli con un testo di Simone Ciglia. Alle 21, nella Chiesa di San Francesco si esibirà l’Orchestra Raffaello, diretta dal Maestro Stefano Bartolucci. Infine domenica 14 alle 9 il terzo appuntamento di "Castelli nascosti" toccherà lo scenografico santuario di Santa Maria delle Stelle a Cagli.