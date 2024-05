Ecco i “Percorsi“ contro lo stupro

La sesta edizione del Festival Percorsi sarà da domani a domenica, distribuita tra Pesaro, Urbino, Fano e Fossombrone. È stata presentata ieri a Urbino dalle organizzatrici Laura Martufi e Elisabetta Furlani, assieme alla presidente di Percorso Donna Mariangela Siepi.

"Il contributo dell’edizione 2024 di Percorsi – hanno detto – è quello di aggiungere un tassello al poliedrico programma di Pesaro 2024, il tassello che racconta il terreno in cui affonda le proprie radici la cultura dello stupro. Quest’anno infatti il tema scelto è la “cultura dello stupro“. Dev’esserci una rivoluzione culturale su questo tema e quindi se vogliamo parlare di cultura a 360 gradi, dobbiamo parlare anche di cultura dello stupro e capire che cosa significa, esplorando le forme più sottili di violenza, partendo dal maschile e dal femminile".

L’apertura è prevista domani alle ore 18 alla Galleria Rossini a Pesaro con un calice di vino di benvenuto. La serata sarà dedicata a Michela Murgia, con eventi alle 19 alla Sala della Repubblica del Teatro Rossini (conversazione con Lorenzo Terenzi), alle 20,30 al teatro Sperimentale, dove si terrà lo spettacolo “Stai zitta!“ tratto dall’omonimo libro della Murgia, e conclusione alle 22,30 al Teatro Rossini con lo spettacolo “Accabadora“, anch’esso tratto dal volume della scrittrice sarda. Due invece gli appuntamenti a Urbino, entrambi giovedì 9, che hanno la collaborazione di comune e università: il primo alle 18 alla sala del maniscalco sarà un talk attorno al libro “Comunque nude“. Il libro sulla donna nei monumenti pubblici in Italia, con un particolare focus su questo territorio.

"Saranno con noi – proseguono le organizzatrici – Ludovica Piazzi, curatrice del testo, e Mattia Spadoni. Poi la serata prosegue alle 21 a teatro Sanzio con Francesca Cavallo, autrice bestseller del New York Times con “Storie della buonanotte per bambine ribelli“, attivista e podcaster, che porterà un talk dal titolo “Maschi del futuro“, un appuntamento da non perdere assolutamente, a ingresso libero e prenotabile via mail a prenotazioni.percorsi@gmail.com. Percorsi vuole parlare a tutte le persone della condizione delle donne, delle oppressioni che le ingabbiano e delle faticose lotte per emergere e liberarsene partendo da un 2024 in cui il sistema patriarcale è ancora imperante e continua a dettare politiche sociali ed economiche secondo logiche di potere e privilegio". Per scoprire gli altri appuntamenti di Pesaro, Fano e Fossombrone e informazioni, visitare il sito percorsodonna.com

gio. vol.