Ecco il violoncello di Davide Moretti

La rassegna I Giovani talenti, promossa dal Comune di Pesaro con la Filarmonica Gioachino Rossini e l’Amat, torna con un nuovo appuntamento dedicato al violoncello (Salone Nobile di Palazzo Gradari “Antonia Pallerini“, oggi ore 17). Ospite speciale è il violoncellista Davide Moretti, jesino, classe 2002, laureato di primo livello in violoncello al Conservatorio Rossini di Pesaro e in procinto di laurearsi in secondo livello. Moretti è vincitore di borse di studio e concorsi e ha frequentato diverse masterclass con i maggiori violoncellisti del panorama italiano ed europeo; collabora con numerosi ensemble da camera e orchestre e ha suonato guidato dalla bacchetta di direttori come Donato Renzetti, Umberto Benedetti Michelangeli, Alessandro Bonato. Oltre allo strumento Davide Moretti si dedica anche alla composizione. Insieme a un brano classico del repertorio per lo strumento come il Concerto il Re Magg di Haydn, intervallato da alcuni brani per soli archi di Albinoni e Mendelssohn, verrà eseguito anche un brano composto dallo stesso Davide Moretti, la Fantasia su tema tradizionale per violoncello e archi, in prima esecuzione assoluta nella versione per archi. Davide Moretti viene accompagnato dall’Ensemble di archi della FGR. Biglietto (10 euro) alla biglietteria del Teatro Sperimentale 0721 387548 il giorno del concerto dalle ore 16, in prevendita alla biglietteria del Teatro Rossini e on line su www.vivaticket.com.

ma. ri. to.