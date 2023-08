Ed entro l’autunno tre istituti saranno demoliti

Tra la fine dell’estate e metà autunno tre edifici scolastici verranno, letteralmente, demoliti "per essere ricostruiti – assicura l’assessore Riccardo Pozzi – su criteri di massimo risparmio energetico, sicurezza sismica e qualità della vivibilità. Questi saranno la scuola dell’infanzia Skarabokkio di via Rigoni; la Dante Alighieri di via Gattoni e l’Anna Frank a Cattabrighe. Trattandosi di finanziamenti provenienti dal Pnrr, la tempistica è vincolata: il collaudo delle nuove strutture dovrà avvenire entro il 2026. "La modalità costruttiva dell’Anna Frank – osserva Pozzi – ci permetterà di vedere la struttura, ben prima: si pensa che sarà visibile già dall’estate 2024. La fase più lunga sarà quella della demolizione".

Se dello Skarabokkio l’azione demolitiva avverrà a fine mese, quella dell’Anna Frank è fissata per novembre 2023. "Siamo assolutamente in linea con i cronoprogramma – ribadisce Pozzi – abbiamo rispettato le scadenze (i milestone). L’Anna Frank sarà tutta di legno, modello nord Europa. Il progetto di massima mostra bene le caratteristiche all’avanguardia di una scuola pervasa dalla luce grazie alle vetrate ampie, affacciate su un esterno fatto di verde. Sarà una struttura votata al minimo dispendio energetico tanto da rientrare in categoria Nzeb, sismicamente sicura". La necessità di una nuova Anna Frank "nasceva da una fotografia dello stato di salute delle nostre scuole, fatta negli anni precedenti – conferma Pozzi –. Per l’Anna Frank, tanti elementi hanno consentito, anche in assenza di un progetto esecutivo, un punteggio tale da ottenere il finanziamento Pnrr da 3,7 milioni di euro". La scolaresca andrà temporaneamente nei locali dell’ufficio anagrafe a Vismara. "Abbiamo rimodulato gli spazi con strutture leggere, tanto da riuscire a ricavare anche un’area per mangiare".

s.v.r.