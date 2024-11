Elezioni per il Consiglio studentesco . Unione degli universitari fa il pieno

Udu Unione degli universitari fa il pieno di preferenze anche nella seconda tornata elettorale per i rappresentanti degli studenti dell’Università di Urbino e si prende la maggioranza assoluta in Consiglio studentesco (Cs). Sono otto gli eletti nei Consigli di dipartimento che il gruppo ha ottenuto, a fronte dei quattro di Agorà – diritti e innovazione e dei tre di Azione universitaria – studenti fuorisede, mentre Sum Uniurb anche in questo caso non prende seggi. Questa è la lista degli eletti nei Dipartimenti: per Economia, Società, Politica (Desp) sono Lorenzo Ugolini, Martina Varriale (Udu) e Alessia Ferri (Azione); per Giurisprudenza (DiGiur) sono Brahim Balla (Udu) e Iris Tarantini (Agorà); per Scienze biomolecolari (Disb) sono Emanuele Fedrigucci, Rita Sosta (Udu) e Chiara Bianco (Agorà); per Scienze della comunicazione, Studi umanistici e internazionali (Discui) sono Viola Benvenuto, Paolo Mena Luis Eduardo (Agorà) e Manuel Fusco (Udu); per Studi umanistici (Distum) sono Beatrice Dell’onte, Pietro Pettiti (Udu) e Lorenzo Sarti (Azione). Resta scoperto quello di Scienze pure e applicate (Dispea) per cui nessuna lista aveva presentato candidati.

I 14 rappresentanti eletti nei Consigli di dipartimento si aggiungeranno ai cinque eletti a ottobre nei grandi organi, Senato accademico e Consiglio d’amministrazione (Ludovica Esposito, Lorenzo Perlini, Matteo Palma e Gloria Quadri di Udu, Alessandro Andreini di Azione), nel Consiglio studentesco, dove Udu avrà 12 seggi, Agorà 4 e Azione 3.

L’elezione ha coinvolto anche le Scuole, i cui rappresentanti però non siederanno nel Cs. Questi gli eletti nei Collegi: Mariano Iannone e Asia Marcelli (Azione) per Economia; Serena Maria Carrino, Andrea Piras (Azione), Davide Garbugli e Martina Varriale (Udu) per Scienze politiche e sociali; Andrea Astolfi (Udu) e Iris Tarantini (Agorà) per Giurisprudenza; Anna Maccaferri e Lucio Mautone (Udu) per Farmacia; Erika Costantini e Emanuele Fedrigucci (Udu) per Scienze biologiche e biotecnologiche; Virginia Amadori, Ismail Fetai (Agorà) e Aurora Cavalli (Udu) per Scienze motorie; Andrea Catone e Sofia Fiorani (Passione, dedizione, partecipazione, lista che si è presentata solo per questa tornata) per Lingue e letterature straniere; Viola Benvenuti (Agorà) e Corinne Esposito (Udu) per Scienze della comunicazione; Antonio Pio Cianciotta e Lavinia Morisco (Udu) per Conservazione e restauro; Lorenzo Sarti (Azione) e Sara Trapani (Udu) per Lettere, arti, filosofia; Dalya Capodiferro e Michele Ciaroni (Udu) per Scienze della formazione.

Nicola Petricca