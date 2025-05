Andrea Talevi era uno dei ‘ciceroni’ ieri mattina al porto, perché ha fatto parte dell’equipaggio di "Azzurra II" varata all’Arsenale di Venezia. "Se io sono pesarese? Certamente che sono pesarese. Anzi meglio: io sono del Porto che è un altro paio di maniche. Ero a Venezia con Cino Ricci quando venne varata la Due e sono il secondo pesarese che ha fatto parte degli equipaggi perché con la prima era a bordo Valentini (ex giocatore di basket del Loreto, ndr) che ora è in Australia". Da nominare anche un altro mezzo pesarese che ha fatto parte dell’equipaggio, Mauro Piani, cattolichino, ma che ha vissuto per molti anni a Pesaro in via Gargattoli.