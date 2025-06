Violenta lite lungo la strada. Motociclista inseguito, raggiunto e picchiato con mazza da baseball

Prima la lite, poi l’inseguimento e l’aggressione. È successo ieri pomeriggio poco dopo le 18 lungo la Statale 16, nei pressi della caserma dei Vigili del Fuoco. Protagonisti: un automobilista furioso e un motociclista di circa 40 anni originario dell’est Europa ma residente a Pesaro da anni che, dopo il diverbio nel traffico per motivi ancora da chiarire, pensava di aver chiuso la questione.

Si sbagliava. Secondo la ricostruzione, il motociclista era appena arrivato a destinazione, credendo di essersi lasciato alle spalle il litigio. Ma l’automobilista lo ha seguito fin lì, ha aperto il bagagliaio, estratto una mazza da baseball e lo ha colpito con violenza, più volte. Un’aggressione fulminea e brutale che ha mandato in frantumi il vetro del casco del motociclista, provocandogli contusioni e ferite. Per fortuna, le sue condizioni non sarebbero gravi secondo le prime valutazioni mediche. La vittima, sotto shock, è stata medicata dal personale del 118. Dopo il pestaggio, l’automobilista è risalito in auto ed è fuggito. Sul posto è intervenuta una Volante della Polizia, che ha avviato immediatamente le ricerche. Al vaglio anche le telecamere della zona. Gli investigatori stanno visionando eventuali immagini di videosorveglianza e incrociando i dati per risalire all’autore del violento gesto. Non si escludono sviluppi nelle prossime ore.

Antonella Marchionni