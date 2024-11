Esperienza in maglia azzurra per De Novellis

Mentre la Fiorini Rugby Pesaro, serie A, rispetta una domenica di pausa, c’è stata l’esperienza in maglia azzurra per Luca De Novellis (nella foto al centro). Un nuovo impegno in maglia azzurra per il pesarese Luca De Novellis, già tra i protagonisti dello "Stage di Sviluppo IV Nazioni" che si è svolto a Dublino nel mese di agosto. Il giocatore giallorosso dal 24 ottobre al 2 novembre ha partecipato al raduno della Nazionale U18 a Casale sul Sile (Tv) e Paese (Tv) e al doppio test match tra Italia e Irlanda U18. "È stata un’esperienza molto emozionante e costruttiva, con avversari validi e a loro volta vogliosi di competere". Il racconto di Luca De Novellis, autore anche di una delle mete realizzate dagli azzurri nei test match. "Abbiamo superato le nostre aspettative vincendo entrambi i test match con grande distacco, lavorando con dedizione e impegno negli allenamenti di preparazione. Siamo scesi in campo con orgoglio, grinta e voglia di vincere rappresentando la selezione italiana U18". Poi racconta le emozioni della meta in maglia azzurra: "È stata un’esperienza unica segnare da titolare, indossando la maglia azzurra, durante il test match a Paese. Mentre correvo verso la linea di meta non mi sembrava vero, è un sogno che si realizza". Luca si porterà a casa una bella esperienza: "Da questa magnifica esperienza porto a casa molti miglioramenti. Dal punto di vista tecnico, grazie agli allenamenti diretti dallo staff Fir U18, ma soprattutto mentale poiché ho avuto l’opportunità di confrontarmi con altri ragazzi che condividono la mia stessa passione".

