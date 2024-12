Fa il presepe in chiesa da 32 anni: "Ora ne ho 86 ma non vedo eredi"

"Faccio il presepe di Villa San Martino da 32 anni ma ora, a 86 anni, ho bisogno di aiutanti". E’ l’appello lanciato da Giorgio Rossi, parrocchiano di lungo corso, che ha messo a servizio del presepe della parrocchia la propria competenza da perito industriale del settore del mobile e la sua grande passione per l’automazione. "E’ un presepe di 20 metri quadri che realizzo da solo: le case, ad esempio, le ho costruite io a mano – racconta -. I miei presepi hanno cicli di 3 anni: ogni triennio si rinnova". Ma di aiutanti nemmeno l’ombra. "Neanche i bambini del catechismo mi aiutano, c’è tanto isolamento e in parrocchia molti si son persi per strada. I giovani non hanno voglia. Io invece la passione per farlo ce l’ho, ma ho bisogno di energie nuove".

"E’ dal 1992 che a realizzare ogni anno la rappresentazione della nascita di Gesù di Nazaret, è Giorgio Rossi – racconta don Michele, parroco di Villa San Martino -. Negli anni il presepe si è perfezionato con l’aggiunta di dissolvenze luminose e diversi effetti speciali e scenografie sempre nuove e coinvolgenti. Entrare nella stanza del presepe lasciandosi guidare dalla voce narrante, significa immergersi in un’esperienza che colpisce e suscita sentimenti ed emozioni. Quest’anno Giorgio Rossi ha realizzato la storia del presepe a quadri, con la natività al centro e personaggi in movimento nei diversi mestieri della vita quotidiana, il tutto arricchito da musiche ed effetti speciali. All’inizio Giorgio ha iniziato a realizzare presepi con l’aiuto di altri due volontari, Giuseppe Vecchietti e Marcello Cardinali ma ora, da alcuni anni, è rimasto solo e un po’ amareggiato dal fatto di non trovare persone appassionate a quest’arte. Giorgio ha già in mente, per il prossimo anno, di creare un’ambientazione più vicina ai nostri giorni".

Il presepe resterà aperto fino all’Epifania, tutti i pomeriggi dalle 16 alle 19,30 e in seguito tutti i sabati e domeniche dalle 16 alle 19,30 fino al 2 Febbraio 2025. L’ingresso del presepe è su via Pergolesi.

Antonella Marchionni