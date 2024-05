Fabio De Luigi martedì ospite dell’Università

Fare il comico è un lavoro serio? Lo spiegherà martedì 14 maggio un professionista del settore come Fabio De Luigi, che alle 11 si racconterà agli studenti e alle studentesse dell’Università di Urbino. L’appuntamento è nell’Aula magna di Palazzo Battiferri (via Saffi, 42). Proprio "Fare il comico è un lavoro serio? La mia esperienza" sarà il titolo dell’incontro, in cui De Luigi risponderà a delle domande che tenteranno di chiarire alcuni aspetti di un mestiere tra arte e tecnica, recitazione e umorismo: "È l’attore a essere comico o il comico a essere attore?",