Falconara vola, sarà testa di serie alle Finals di Coppa

6 CMB FUTSAL 1

OKASA : Sestari, Cortes, Elpidio, Isa Pereira, Ferrara, Pesaresi, Praticò, Gregori, Balardin, Bordacchini, Gaspari, Scoponi. All. Domenichetti

CMB FUTSAL: Dibiase, Vanin, Ion, Cenedese, Vieira, Dell’Ernia, Puzzutiello, Bergamotta, Amorim, Casiero, Valenzano, Cimarosa. All. Neri

Arbitro: De Candia di Molfetta, Filippi di Bergamo; crono: Filannino di Jesi

Reti: 1’22’’ Isa Pereira, 3’49’’ Elpidio, 13’38’’ Praticò; 21’36’’ aut. Isa Pereira, 24’30’’ Elpidio, 37’48’’ Ferrara, 39’01’’ Ferrara

Note: ammonite Vanin, Isa Pereira, Valenzano e Cenedese

Sei gol e una prestazione dominante quella di ieri per l’Okasa Falconara (foto), che non lascia scampo al Cmb Futsal dell’ex mister Massimiliano Neri e si aggiudica, con una vittoria netta all’ultima di andata, l’accesso da testa di serie alle Finals di Coppa Italia.

Finisce con un PalaBadiali in festa la grande prova corale delle ragazze di Giulia Domenichetti. In festa perché le Citizens arrivano al giro di boa con 27 punti nel taschino, al pari di Bitonto e Pescara, ma terze per differenza reti.

La partenza è fulminante per le falchette che, nell’arco di due minuti, mettono la freccia con Isa Pereira e Elpidio. Dibiase, altra ex di giornata, para e chiude la porta in alcune situazioni. Ma nulla può al 14’, sul guizzo di Praticò.

Il primo tempo si chiude con un sussulto del Cmb: a 30 secondi dal termine, Vanin calcia una punizione potentissima, Sestari risponde miracolosamente. È il club di Matera, tuttavia, ad accorciare ad inizio ripresa per effetto dell’autorete di Isa Pereira (sfortunata).

Soltanto un’illusione, però, perché Elpidio (doppietta, il secondo gol con un pallonetto delizioso) e per due volte capitan Ferrara (colpo di testa, una rarità nel futsal, e una rete da pochi passi) chiudono i giochi sul punteggio di 6-1.

E così continua la stagione molto positiva delle marchigiane nel campionato di serie A femminile di calcio a cinque.