Fermignano “Capitale al quadrato“. Sette giorni di eventi culturali

Da lunedì al 5 maggio sarà Fermignano il paese protagonista di “50x50: Capitali al quadrato“, progetto simbolo di Pesaro 2024 che vede i 50 Comuni della provincia, a rotazione, recitare il ruolo di Capitale della cultura italiana per una settimana, con Banca di Pesaro - Credito Cooperativo come special partner.

Il programma, dal titolo Affluenze e curato da Jonathan Pierini, propone attività tra natura e cultura, realizzate con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro. Tra i luoghi coinvolti spiccano la Riserva del Furlo e l’ex Lanificio Carotti. "Pesaro capitale e la sua “Natura della Cultura“ arrivano a Fermignano e siamo desiderosi di accoglierle al meglio, mettendo in luce quel legame tra natura e cultura che qui viene declinato – commenta il sindaco, Emanuele Feduzi –. Questa settimana è un invito rivolto a tutti a venire a scoprire Fermignano e come natura e cultura abbiano plasmato il nostro paese".

L’apertura della settimana sarà lunedì alle 18,30, nell’ex Lanificio Carotti, ora proprietà di Giovanni Pagliardini. Seguiranno, nello stesso luogo, l’inaugurazione della mostra fotografica “La centrale idroelettrica del Furlo, la diga, l’ambiente“, di Silvano Bacciardi, e alle 20,30 la messa in scena di “Tempo di posa“, spettacolo di Andrea Baldassarri all’interno della prima edizione di “In NUCE dance festival“, curato da Indipendance.

"Il progetto 50x50 è una grande opportunità – afferma l’assessore agli Eventi di Fermignano, Monica Scaramucci –. La nostra idea, ispirandoci alle tre parole chiave di Pesaro 2024 – arte, natura e tecnologia –, nasce dalla volontà di promuovere le nostre bellezze naturali e antropiche, mettendole in relazione con diversi linguaggi d’arte. Fermignano, per Pesaro 2024, rappresenta un punto di partenza importante, anche per dei progetti che svilupperemo nel prossimo futuro, con l’acqua come filo conduttore. Il mio sogno rimane il ripristino di una cartiera tra l’ex mattatoio e i lavatoi, un legame forte col passato, capace di proiettarci verso il futuro".

Sono 33 gli eventi in calendario, che avranno per protagonisti anche attività e associazioni locali, alcune delle quali hanno partecipato alla presentazione: Indipendance, Luoghi comuni, Pro Loco e progetto enogastronomico “Cosa c’è DOP“. Il programma è consultabile sui canali social del Comune di Fermignano. "Con Fermignano abbiamo condiviso sin dall’inizio il percorso di 50x50, quindi c’è molta sintonia – spiega Daniele Vimini, vicesindaco di Pesaro –. Un ringraziamento speciale ai soggetti che renderanno straordinaria questa settimana. Aver messo al centro energia, acqua, rigenerazione e momenti culturali darà un grandissimo contributo: l’obiettivo a lungo termine è di sentirsi già dentro alla sfida di Capitale europea della cultura 2033".

Nicola Petricca