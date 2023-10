Fiera del tartufo bianco al debutto con i grandi chef

E’ il giorno del debutto per la ‘Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato’ di Pergola, che torna in grande stile dopo l’annullamento del 2020 per la crisi Covid, l’edizione con le restrizioni anti contagio del 2021 e la cancellazione di quella del 2022 a causa dei drammatici danni dell’alluvione del 15 settembre. Il via scatterà alle 10, con l’apertura degli stand del prezioso fungo ipogeo e quelli con gli altri prodotti tipici del territorio, come vino, miele, formaggi, norcineria e molto altro. E proprio alle 10 ci sarà l’esibizione itinerante della banda cittadina ‘Escobar’. Un’ora più tardi inizierà una delle importanti novità di questa 26esima edizione della Fiera: il ‘Pergola truffel show’, curato da direttore artistico Giuseppe Cristini, enogastronomo e ‘narratore del gusto’, che porta nella città dei Bronzi dorati 6 chef marchigiani con una stella Michelin, due per ciascuna delle tre domeniche, protagonisti di show cooking di alto livello: uno al mattino alle 11 e il secondo alle 19.

Stamattina ci sarà lo chef Davide Di Fabio del ristorante ‘Dalla Gioconda’ di Gabicce Monte; mentre in serata si esibirà ai fornelli lo chef Enrico Mazzaroni del ristorante ‘Il Tiglio’ di Montemonaco (Ap). Per parteciparvi, biglietti online su www.raffaellotravelgroup.it. Tra gli appuntamenti dell’esordio va segnalato, alle 16 in piazza Fulvi, il concerto della ‘Bandabardò’ ‘Se non mi rilasso collasso’: un libro suonato con la partecipazione di Giobbe Covatta. Alle 17, poi, il Teatro dei Golosi, con l’inaugurazione della Fiera, i saluti istituzionali e la consegna del premio ‘Fratelli Guzzini’ alla carriera a Livia e Alfonso Iaccarino, chef 2 stelle Michelin del ristorante ‘Don Alfonso 1890’ di Sant’Agata sui Due Golfi. In chiusura la cena di gala, dalle 20,30, al ristorante ‘Giardino’ di San Lorenzo in Campo, a pochi chilometri da Pergola.

s.fr.