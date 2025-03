Fosso, Fucili soddisfatto: "Continuiamo così"

"Applausi di gente intorno a me!". La canzone dei Camaleonti del 1968 è sempre d’attualità a Fossombrone. Applausi che stanno coronando una stagione intensa, ricca di bel gioco e di concretezza. "Credo che quella di domenica contro L’Aquila sia stata una partita bellissima da vedere con tutte e due le squadre alla ricerca della vittoria fino al novantacinquesimo. - è il commento dell’allenatore del club metaurense Michele Fucili-. Nel primo tempo siamo stati bravi a contenere la forza degli avversari e a concedere poche conclusioni mentre nel secondo tempo siamo cresciuti a abbiamo finito all’arrembaggio cercando la vittoria che con le conclusioni di Casolla e Pagliari per un nulla non abbiamo capitalizzato. Nel complesso credo che il risultato sia giusto ma le occasioni avute nel finale potevano regalarci una domenica indimenticabile. Dobbiamo solo continuare su questa strada senza guardare la classifica. Adesso rifiatiamo un attimo e poi ci prepareremo alla partita di Fermo che sarà un crocevia per il nostro finale di stagione".

"Un punto per ciascuno al termine di una gara molto equilibrata e combattuta - è il commento dello ‘storico’ Francesco Tramontana - giocata molto bene da entrambe le squadre, novanta e passa minuti giocati in maniera molto intensa con occasioni da entrambe le parti, anche se l’occasione più grossa l’ha avuta il Fossombrone quando mancava una manciata di secondi al termine, con un tiro di Pagliari respinto sulla linea dal difensore ospite Brunetti e propiziato da una bella discesa sulla destra di Amerighi. Alla fine un punto che a ben vedere fa più comodo al Fossombrone, visto che la classifica ora indica quota 38, con un robusto +9 sulla zona salvezza quando al termine mancano sette gare. Saranno sette finali, ma prima c’è la pausa. Si riparte tra 15 giorni con la trasferta di Fermo, una gara che andrà affrontata con lo stesso spirito di oggi".

Amedeo Pisciolini