Fossombrone: beffa capitale . A Roma gioca, crea e perde

CITY: Pappalardo 7,5, Delmastro 7, Calisto 6,5, Marchi 6,5 (37’st Alari SV), Scognamiglio 7, Trasciani 6,5, Bonello 6,5, Gelonese 6,5, Camilli 7, Hernandez 6,5 (34’st Fontana 6), Costa 7 (21’st Battistoni 6). A disp.: Matei, Neri, Fradella, Teraschi, Di Fabio, Pietrini. All. Boccolini

FOSSOMBRONE: Bianchini 6, Bianchi 5,5 (39’st Fraternali SV), Procacci 5,5, Bucchi 5,5 (29’st Pandolfi R. 6), Urso 5, Camilloni 5 (19’st Broso 6), Amerighi 5,5 (47’st Temporini SV), Conti 6, Kyeremateng 5,5, Maroncelli 5,5 (19’st Satalino 6), Casolla 5. A disp.: Damiani, Riggioni, Pandolfi L., Podrini. All. Fucili

Arbitro: Travaini di Busto Arsizio (assistenti: Cavisi di Nocera Inferiore e Scala di Castellammare di Stabia)

Reti: 3’ Camilli, 9’st Costa

NOTE – Ammoniti: Bonello, Marchi (R) Bianchi, Procacci (F) Angoli: 3-6

Seconda sconfitta stagionale per il Fossombrone che cade a sorpresa per 2-0 sul campo del Roma City. La squadra di mister Fucili torna a mani vuote dalla trasferta in terra capitolina, scivolando così al quarto posto in classifica a quota 22 punti e finendo per essere superata in un colpo solo da Sambenedettese (25 punti), Chieti e Teramo (23).

La gara. Che per il Fossombrone sarebbe stata una domenica da dimenticare lo si è capito già dopo pochi istanti dal fischio d’inizio. Al primo affondo il Roma City passa: Camilli si invola verso la porta, Camilloni respinge ma il rimpallo fortuito sull’attaccante capitolino si infila beffardamente alle spalle di Bianchini, superato da una traiettoria arcuata che si deposita in rete. La squadra di Fucili reagisce prendendo le redini della gara, gestendo il possesso palla e creando diverse occasioni per il pareggio: la porta del Roma City, però, sembra stregata e la triangolazione tra Maroncelli e Casolla viene miracolosamente salvata da Delmastro sulla linea di porta. Poco più tardi è Amerighi a sfiorare l’1-1, senza però trovare la deviazione decisiva sugli sviluppi di corner. Si gioca di fatto in una sola metà campo e in chiusura di primo tempo è ancora il Fossombrone a sfiorare il gol: Kyeremateng serve in profondità Casolla che viene fermato dall’uscita Pappalardo che salva il Roma City.

Nella ripresa, così come ad inizio gara, i padroni di casa colpiscono al primo affondo e raddoppiano: contropiede fulmineo di Costa che, lanciato da Scognamiglio, è freddo nel battere Bianchini con un preciso sinistro. Nonostante il doppio svantaggio il Fossombrone non demorde e si rituffa in attacco a caccia del gol che possa riaprire i giochi: Fucili riversa in campo tutti gli attaccanti, ridisegnando una squadra totalmente votata all’attacco. Questo mostra il fianco alle ripartenza di un Roma City che pecca però di precisione per calare il tris. Nel convulso finale è ancora Pappalardo il protagonista: il portiere capitolino si supera sul tiro ravvicinato di Casolla e quando non ci arriva è il palo a salvare il Roma City. Per il Fossombrone la gara da incubo si conclude anche col rigore fallito da Casolla a tempo scaduto e calciato alto.