Fossombrone rilancia il Corso, un mare di eventi

Vi stupiremo con effetti speciali. Si inaugura oggi il primo giovedì di una serie che si snoderà tra luglio (da oggi) e agosto (fino al 10 di quel mese) nel "salotto buono" della città, ovvero il corso Garibaldi.

Non a caso la manifestazione si chiama "Estate in corso": organizzata dal Comune, vi partecipano anche la Pro loco Forum Sempronii, i commercianti e l’Associazione ristoratori.

"Per l’occasione - spiega il vice sindaco Chiarabilli - rispetto alle passate edizioni abbiamo aumentato il numero delle lampade di design (della ditta forsempronese Karman) che faranno luce sul corso da Porta Fano fino al municipio: erano cento, quest’anno le abbiamo portate a centoquaranta. In più abbiamo aggiunto l’elemento scenografico dei tendaggi lungo i portici di corso Garibaldi. Non solo, quest’anno ai commercianti abbiamo anche chiesto di realizzare una sorta di mostra semi-permanente: accanto o davanti ai loro negozi esporranno ristampe di vecchie foto che mostrano scorci della Fossombrone che non c’è più. Com’è ovvio, molte di queste immagini provengono dallo sterminato archivio dello studio Paci, una delle memorie storiche della città". Momento clou di questo giovedì inaugurale sarà una ristoratrice cocomerata con accompagnamento musicale a cura di Luigi Pansino. Per tutti i giovedì dell’Estate in corso i negozi rimangono aperti fino alle 23.

Intanto, sempre nell’ambito dell’estate forsempronese targata 2023, l’altro ieri sera è partita la ventesima edizione del Fossombrone Teatro Festival, inaugurata dalle suggestioni salgariane di David Riondino, col suo "Il corsaro nero: letture salgariane in musica". Martedì prossimo, sempre all’esedra davanti al duomo, la scena sarà affidata a Marco Bocci con lo spettacolo "Sonata a Kreutzer". Amore e morte nella Russia di fine Ottocento: i dilemmi morali di Lev Tolstoj e la musica di Beethoven. Ma sempre parlando di questa estate forsempronese 2023, domenica 9, al campo sportivo comunale (inizio alle ore 21,30), si terrà un concerto che vedrà riuniti la "strana coppia" formata da Dj Ralf (al secolo Antonio Ferrari) e dall’Orchestra sinfonica Gioachino Rossini (dirige il maestro Daniele Rossi).

a.bia.