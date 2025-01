Fronte edilizia scolastica. La Frank in dirittura d’arrivo

Pesaro investirà quasi 40 milioni di euro in edilizia scolastica. I cantieri sono aperti e in diversi casi pronti alla consegna: "Il polo scolastico 0-6 anni di via Rigoni – spiega l’assessore Riccardo Pozzi – vera e propria avanguardia didattica per la convivenza nella stessa struttura dello Skarabokkio con l’Alberone, prevede marzo 2026 come fine lavori. Ma noi completeremo prima con l’idea che i bambini entrino già il prossimo settembre".

Pozzi smentisce che ci siano problemi al cantiere per la costruzione della nuova Anna Frank a Santa Maria delle Fabbrecce e conferma la tanto attesa realizzazione del parcheggio annesso: "L’Anna Frank sarà una scuola modello: l’idea è di consegnare i lavori entro il 2025. L’area di sosta sarà ad uso di tutta la zona e risolverà l’annosa fame di parcheggi. Si concluderà nel 2025 anche l’adeguamento sismico della scuola Manzoni a Villa San Martino. L’intervento doterà la comunità di una sala polivalente, ad ingresso autonomo che potrà essere sfruttata dal Quartiere 10".

Restando in tema circola la voce che il vecchio edificio giallo di via Lamarmora – sede della primaria Manzi, oggi dislocata in via Confalonieri – cambierà pelle: da scuola, il lotto diventerà anche ad uso residenziale, per ricavarne appartamenti. Se ne parlerà martedì in commissione urbanistica. Perché? La Olivieri è in graduatoria per delle risorse che ne garantirebbero la ristrutturazione. Prima o poi quei soldi arriveranno. Invece se venisse alienata la Olivieri non si ricaverebbero abbastanza soldi per costruire una nuova scuola al posto dell’ex Manzi. Da qui l’input di flessibilizzare il lotto di via Lamarmora. "Si tratta di ipotesi fatte per essere pronti a cogliere ogni opportunità di finanziamento – osserva Pozzi –. L’obiettivo è dare un edificio scolastico migliore dell’attuale. Abbiamo pensato di valorizzare anche il lotto dell’ex Manzi, in via Lamarmora. Questo potrebbe liberare ulteriori risorse per apportare migliorie sull’edificio di via Confalonieri. Oppure il contrario: potremo alienare l’edificio in via Confalonieri e costruire una nuova scuola in via Lamarmora".

Solidea Vitali Rosati